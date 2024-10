Conti spiati: Gasparri, 'fare chiarezza anche per rispetto clienti' (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “La vicenda di Banca Intesa è inquietante e rappresenta un problema che io ho sollevato con forza anche attraverso una interrogazione. ‘Wargames', ad esempio, è un film del 1983 che racconta di un ragazzino che entrava nelle banche dati del Pentagono. Ho citato questo film per far capire come, con la tecnologia avanzata dei nostri giorni, si può arrivare ovunque. Banca Intesa, essendo una grande banca, deve garantire ai clienti la privacy dei loro Conti. E ora non può cavarsela con un licenziamento perché ci sono norme che vanno rispettate. Possibile che questa vicenda andava avanti da anni e nessuno si è accorto di niente? Solo dopo 48 ore che il caso esplode la Banca manda un comunicato di scuse ai propri clienti. E ora Banca Intesa rischia una multa pari a una percentuale del fatturato. Liberoquotidiano.it - Conti spiati: Gasparri, 'fare chiarezza anche per rispetto clienti' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “La vicenda di Banca Intesa è inquietante e rappresenta un problema che io ho sollevato con forzaattraverso una interrogazione. ‘Wargames', ad esempio, è un film del 1983 che racconta di un ragazzino che entrava nelle bdati del Pentagono. Ho citato questo film per far capire come, con la tecnologia avanzata dei nostri giorni, si può arrivare ovunque. Banca Intesa, essendo una grande banca, deve garantire aila privacy dei loro. E ora non può cavarsela con un licenziamento perché ci sono norme che vanno rispettate. Possibile che questa vicenda andava avanti da anni e nessuno si è accorto di niente? Solo dopo 48 ore che il caso esplode la Banca manda un comunicato di scuse ai propri. E ora Banca Intesa rischia una multa pari a una percentuale del fatturato.

