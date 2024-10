Conte pronto ad accogliere i nazionali: i primi a rientrare saranno gli italiani (Di lunedì 14 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Conte pronto ad accogliere i nazionali: i primi a rientrare saranno gli italiani L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul L'articolo Conte pronto ad accogliere i nazionali: i primi a rientrare saranno gli italiani proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Conte pronto ad accogliere i nazionali: i primi a rientrare saranno gli italiani Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Corriere dello Sport –ad: igliL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul L'articoload: igliproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Empoli-Napoli - Conte pronto a sorprendere : titolarissimo a rischio - Contro i toscani, nella sfida in programma per domenica prossima, c’è la possibilità di scacciare via ulteriormente tali ricordi. Al netto dell’altro ballottaggio in porta (Caprile in vantaggio su Meret, che continua intanto il suo percorso di recupero dall’infortunio), la formazione non dovrebbe vedere altre sorprese. (Spazionapoli.it)

Regionali Liguria - Conte : “Pronto a chiudere la campagna insieme a Schlein” - Ritengo che sia stato un ottimo governatore ed è anche suo il merito di tanti passi in avanti della Liguria”, ha detto. “Sono orgoglioso di 9 anni di amministrazione di centrodestra con tanta Lega, se la Liguria ha cambiato passo e ha accelerato e ora è ai primi posti è grazie ai liguri e anche a una regione che è passata allo sviluppo“, ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a ... (Lapresse.it)

Verifica dell'età per social e siti con contenuti porno. AGCOM : schema pronto - al vaglio della Commissione Europea - L'AGCOM ha confermato le modalità tecniche per la verifica dell'età: servirà a evitare che i minorenni possano accedere a contenuti pornografici. Ma raccomanda di usarlo anche per altri contenuti... Leggi tutto . (Dday.it)