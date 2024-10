Cittadella, Alessandro Dal Canto: «Niente catastrofi e orecchie basse, c'è solo da ritrovare i risultati positivi» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una nuova avventura a pochi chilometri da casa. Dopo Padova, Vicenza e Venezia, dopo l’esonero con la Carrarese, Alessandro Dal Canto, nativo di Castelfranco Veneto, riparte dal Cittadella. C’è da rimettere in moto il motore granata dopo un 2024 complesso, faticoso, con sole 4 vittorie e tante Padovaoggi.it - Cittadella, Alessandro Dal Canto: «Niente catastrofi e orecchie basse, c'è solo da ritrovare i risultati positivi» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una nuova avventura a pochi chilometri da casa. Dopo Padova, Vicenza e Venezia, dopo l’esonero con la Carrarese,Dal, nativo di Castelfranco Veneto, riparte dal. C’è da rimettere in moto il motore granata dopo un 2024 complesso, faticoso, con sole 4 vittorie e tante

