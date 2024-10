Cina, aerei e navi da guerra intorno a Taiwan: forte condanna di Taipei (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino, 14 ott. (Adnkronos) - aerei e navi da guerra sono stati mobilitati dalle forze armate cinesi intorno a Taiwan per ''esercitazioni militari''. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Pechino spiegando che le esercitazioni, denominate Joint Sword 2024B, "servono a mettere alla prova le capacità operative congiunte delle truppe del teatro di comando". Le autorità di Taipei hanno espresso ''forte condanna'' di quelli che ha definito ''atti irrazionali e provocatori'' e hanno "inviato forze adeguate per rispondere di conseguenza, al fine di proteggere la libertà e la democrazia e difendere la sovranità" di Taiwan. Le priorità le ha elencate lo stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti . Liberoquotidiano.it - Cina, aerei e navi da guerra intorno a Taiwan: forte condanna di Taipei Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pechino, 14 ott. (Adnkronos) -dasono stati mobilitati dalle forze armate cinesiper ''esercitazioni militari''. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Pechino spiegando che le esercitazioni, denominate Joint Sword 2024B, "servono a mettere alla prova le capacità operative congiunte delle truppe del teatro di comando". Le autorità dihanno espresso '''' di quelli che ha definito ''atti irrazionali e provocatori'' e hanno "inviato forze adeguate per rispondere di conseguenza, al fine di proteggere la libertà e la democrazia e difendere la sovranità" di. Le priorità le ha elencate lo stesso ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

La Cina mobilita aerei e navi da guerra intorno a Taiwan. "Isole periferiche in stato di massima allerta" - Le esercitazioni, denominate Joint Sword-2024B,. La Cina ha annunciato di avere avviato esercitazioni militari intorno a Taiwan. . . .  "Aerei da combattimento e bombardieri e altri aerei avanzati hanno volato sullo Sttretto di Taiwan", ha riferito il network statale Cctv, secondo cui "parecchi cacciatorpedinieri e fregate del Comando navale del Teatro orientale "hanno condotto manovre in modo ... (Gazzettadelsud.it)

Cina - 'mobilitati aerei e navi da guerra intorno a Taiwan' - "Aerei da combattimento e bombardieri e altri aerei avanzati hanno volato sullo Sttretto di Taiwan", ha riferito il network statale Cctv, secondo cui "parecchi cacciatorpedinieri e fregate del Comando navale del Teatro orientale "hanno condotto manovre in modo simultaneo". La Cina ha riferito di aver dispiegato aerei e navi da guerra nelle sue esercitazioni a circondare Taiwan. (Quotidiano.net)

Soldati italiani in Libano - il piano per l'evacuazione : dalle navi anfibie alle portaerei - le ipotesi in caso di escalation - Ventiquattro ore. Quarantotto al massimo. Navi militari, mezzi anfibi, aerei ed elicotteri in volo. Mentre razzi e proiettili fendono i cieli del Libano a giorni alterni. Al governo ne parlano come... (Ilmattino.it)