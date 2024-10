Chiesa in lutto, addio al diacono Davide Bartoli (Di lunedì 14 ottobre 2024) Novellara (Reggio Emilia), 14 ottobre 2024 - Nuovo lutto per la Chiesa reggiano-guastallese. Stamattina all’ospedale San Sebastiano di Correggio è deceduto il diacono permanente Davide Bartoli, 67 anni, di Novellara. Lasciala moglie Patrizia, le figlie Sara e Giulia, nipoti e altri parenti. Aveva ricevuto l’ordinazione l’8 dicembre 2010. Per molti anni era stato un punto di riferimento in parrocchia e per l’Unità pastorale “Beata Vergine della Fossetta”, in particolare per l’Oratorio di Novellara, la catechesi battesimale e la visita alle famiglie. Davide aveva alternato la professione di bancario alla testimonianza di vita cristiana in parrocchia. Da alcuni era in pensione. Alla fine del 2023 era stato ricoverato in ospedale per una malattia cardiaca rara e grave che lo aveva segnato pesantemente. Aveva affrontato la malattia con determinazione. Ilrestodelcarlino.it - Chiesa in lutto, addio al diacono Davide Bartoli Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Novellara (Reggio Emilia), 14 ottobre 2024 - Nuovoper lareggiano-guastallese. Stamattina all’ospedale San Sebastiano di Correggio è deceduto ilpermanente, 67 anni, di Novellara. Lasciala moglie Patrizia, le figlie Sara e Giulia, nipoti e altri parenti. Aveva ricevuto l’ordinazione l’8 dicembre 2010. Per molti anni era stato un punto di riferimento in parrocchia e per l’Unità pastorale “Beata Vergine della Fossetta”, in particolare per l’Oratorio di Novellara, la catechesi battesimale e la visita alle famiglie.aveva alternato la professione di bancario alla testimonianza di vita cristiana in parrocchia. Da alcuni era in pensione. Alla fine del 2023 era stato ricoverato in ospedale per una malattia cardiaca rara e grave che lo aveva segnato pesantemente. Aveva affrontato la malattia con determinazione.

