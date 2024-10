Chi è l’operaio morto in seguito al crollo di un ascensore a Roma: tra i feriti anche un 16enne (Di lunedì 14 ottobre 2024) La vittima del terribile incidente sul lavoro avvenuto oggi a Roma è Peter Isiwele, 48enne diorigini nigeriane. Lui e due colleghi sono rimasti coinvolti nel crollo di un ascensore. Entrambi feriti gravi gli altri due operai. Uno è un ragazzo di 16 anni. Fanpage.it - Chi è l’operaio morto in seguito al crollo di un ascensore a Roma: tra i feriti anche un 16enne Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La vittima del terribile incidente sul lavoro avvenuto oggi aè Peter Isiwele, 48enne diorigini nigeriane. Lui e due colleghi sono rimasti coinvolti neldi un. Entrambigravi gli altri due operai. Uno è un ragazzo di 16 anni.

Crollo ascensore durante manutenzione a Roma : un morto e due feriti - Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse a causa della natura dell’incidente. Gli altri due sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: uno in codice rosso, l’altro in codice giallo. Nonostante i tentativi di soccorso, uno degli operai è stato trovato privo di vita. . Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco della ... (Romadailynews.it)