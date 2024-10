Castiglion Fiorentino, un nuovo pullmino per la Misericordia. Parte la campagna adesioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) A due anni di distanza si rinnova l’impegno tra l’azienda aretina “Eventi Sociali” e la Confraternita di Misericordia per il progetto “Muoversi & non Solo” con l’acquisto di un nuovo pulmino Renault Kangoo 5 posti.Oltre 13.000 servizi tra emergenza-urgenza, servizi sociali e sanitari e 350 Arezzonotizie.it - Castiglion Fiorentino, un nuovo pullmino per la Misericordia. Parte la campagna adesioni Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A due anni di distanza si rinnova l’impegno tra l’azienda aretina “Eventi Sociali” e la Confraternita diper il progetto “Muoversi & non Solo” con l’acquisto di unpulmino Renault Kangoo 5 posti.Oltre 13.000 servizi tra emergenza-urgenza, servizi sociali e sanitari e 350

Infermieri di domenica. Misericordia - le chiamate al nuovo servizio in casa. Le storie di solitudine - Abbiamo tentato di capire se ci fossero altre esigenze, e invece era solo per quello". Come prima cosa controlla che il borsone sia dotato di tutto il materiale necessario per intervenire, in caso contrario, si occupa lei stessa di rifornirlo. Marco Feri è il rettore responsabile sanitario della Misericordia: "Si tratta di un servizio aggiuntivo di supporto, rivolto alle persone che si trovano ad ... (Lanazione.it)