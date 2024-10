Carta del docente, sistema in tilt: prof sull’orlo di una crisi di nervi (Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ diventata l’oggetto del desiderio, la chimera, il miraggio. Un po’ come l’adeguamento degli stipendi dei dipendenti della scuola alla media europea. Una mèta irraggiungibile. Sconcerto e frustrazione. Questo provano oggi i docenti di fronte alla schermata fissa del Ministero che annuncia: “In questo momento ci sono molti utenti connessi. Per garantire il miglior servizio di chiediamo la cortesia di attendere qualche istante. Quando sarà il tuo turno avrai 10 minuti di tempo per accedere al servizio, 30 minuti per effettuare le operazioni una volta entrato“. Un turno che non arriva mai Ansiogena la faccenda. Ansiogena pure la figura dell’omino che cammina cammina sulla linea come quello di certi caroselli che pubblicizzava una nota marca di pentole quando eravamo bambini. e non arriva mai, ad indicare che il tuo turno non è ancora venuto. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) E’ diventata l’oggetto del desiderio, la chimera, il miraggio. Un po’ come l’adeguamento degli stipendi dei dipendenti della scuola alla media europea. Una mèta irraggiungibile. Sconcerto e frustrazione. Questo provano oggi i docenti di fronte alla schermata fissa del Ministero che annuncia: “In questo momento ci sono molti utenti connessi. Per garantire il miglior servizio di chiediamo la cortesia di attendere qualche istante. Quando sarà il tuo turno avrai 10 minuti di tempo per accedere al servizio, 30 minuti per effettuare le operazioni una volta entrato“. Un turno che non arriva mai Ansiogena la faccenda. Ansiogena pure la figura dell’omino che cammina cammina sulla linea come quello di certi caroselli che pubblicizzava una nota marca di pentole quando eravamo bambini. e non arriva mai, ad indicare che il tuo turno non è ancora venuto.

