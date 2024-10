Calciomercato Torino, Kouamé e non solo: due nomi per l’attacco a gennaio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le ultime sui possibili rinforzi del Torino nel reparto offensivo in vista del Calciomercato di gennaio dopo l’infortunio di Zapata L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle mosse del Torino in attacco in vista del Calciomercato di gennaio dopo l’infortunio di Duvan Zapata. KOUAME’ E NZOLA – «Raffaele Palladino ha tantissimi attaccanti e Kouamé Calcionews24.com - Calciomercato Torino, Kouamé e non solo: due nomi per l’attacco a gennaio Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le ultime sui possibili rinforzi delnel reparto offensivo in vista deldidopo l’infortunio di Zapata L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle mosse delin attacco in vista deldidopo l’infortunio di Duvan Zapata. KOUAME’ E NZOLA – «Raffaele Palladino ha tantissimi attaccanti e

Calciomercato Milan - Mario Balotelli tra Genoa e Torino : ecco chi è in vantaggio - Si attendono aggiornamenti ma i rossoblù potrebbero seriamente prendere questa decisione. Non solo Genoa, anche il Torino sta facendo un pensiero, visto il rovinoso e brutto infortunio di Duvan Zapata che salterà verosimilmente tutta la stagione. I rossoblù avevano all’inizio declinato l’offerta degli agenti di super Mario. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - Tuttosport : Juventus e Torino vogliono Luka Jovic. È derby - . Ecco chi è Dall’inizio della stagione, infatti, l’attaccante serbo ha collezionato solamente tre presenze in campionato, per un totale di 78 minuti disputati. Con l’apertura del calciomercato invernale, quindi, Torino e Juventus potrebbero dare vita ad un vero e proprio derby di mercato per accaparrarsi il serbo. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - il Torino fa sul serio per Luka Jovic. Il punto - Il club granata ha individuato nell’attaccante serbo il possibile sostituto ideale di Duvan Zapata. Il Torino ha individuato nell’attaccante del Milan Luka Jovic un possibile rinforzo per il reparto offensivo nella sessione di calciomercato invernale Il Torino ha messo nel mirino Luka Jovic. Paolo Vanoli non avrà quindi a disposizione il proprio bomber e leader della squadra quasi certamente ... (Dailymilan.it)