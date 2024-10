Bianca Balti taglia i capelli prima della chemio «Oggi comincio la terapia» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 14 ottobre segna una data importante e delicata nella vita di Bianca Balti, una delle top model italiane più amate e riconosciute a livello internazionale. Oggi, la modella inizia il suo percorso di chemioterapia, una tappa fondamentale nella sua battaglia contro il cancro ovarico, diagnosticato poche settimane fa. Bianca ha scelto di condividere ogni fase di questo percorso con i suoi follower, attraverso immagini e parole che raccontano non solo la sua forza e il suo coraggio, ma anche la vulnerabilità che accompagna chiunque si trovi a vivere una simile esperienza. Qualche settimana prima, la modella aveva già rivelato sui social di aver affrontato un intervento chirurgico, svelando ai suoi fan la terribile scoperta: un tumore ovarico al terzo stadio. Donnapop.it - Bianca Balti taglia i capelli prima della chemio «Oggi comincio la terapia» Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 14 ottobre segna una data importante e delicata nella vita di, una delle top model italiane più amate e riconosciute a livello internazionale., la moinizia il suo percorso di, una tappa fondamentale nella sua batcontro il cancro ovarico, diagnosticato poche settimane fa.ha scelto di condividere ogni fase di questo percorso con i suoi follower, attraverso immagini e parole che raccontano non solo la sua forza e il suo coraggio, ma anche la vulnerabilità che accompagna chiunque si trovi a vivere una simile esperienza. Qualche settimana, la moaveva già rivelato sui social di aver affrontato un intervento chirurgico, svelando ai suoi fan la terribile scoperta: un tumore ovarico al terzo stadio.

Bianca Balti si mostra nuda con la cicatrice e i capelli corti : "Oggi inizio la chemioterapia" - Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco”, aveva raccontato Bianca Balti sul suo profilo Instagram dopo la diagnosi di tumor. . . Prosegui la lettura . “Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo sconfiggerò. (Milleunadonna.it)

“I miei capelli…”. Bianca Balti - inizia la chemio e si mostra sui social : “Per tutte le donne in terapia” - Gli esperti oncologici hanno fornito un quadro rassicurante riguardo alle possibilità di trattamento per Bianca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti) Dopo l’intervento chirurgico iniziale per rimuovere la massa tumorale, Bianca sta seguendo una terapia che prevede sei cicli di chemioterapia che inizia proprio ... (Caffeinamagazine.it)

La modella Bianca Balti abbraccia un taglio capelli corto - un caschetto sbarazzino per affrontare con grida la lotta al tumore - Per lo styling a casa, «basta asciugare con il phon tenendo la testa in giù, modellando le ciocche direttamente con le dita e fissando con uno spray texturizzante e idratante per un effetto naturale e senza sforzo». «Un passo alla volta», ha scritto sul suo profilo Instagram, determinata a essere di ispirazione a chi, come lei, lotta con il tumore. (Iodonna.it)