Auto si ribalta e finisce nel parcheggio di un condominio. Donna ferita portata in ospedale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Perugia, 14 ottobre 2024 – Una vera carambola in via Torelli a Perugia: questa mattina un’Auto è andata a sbattere contro le barriere di protezione a lato della strada ed è finita, ribaltandosi, nel parcheggio condominiale sottostante. Nel volo ha colpito un’altra Auto che era parcheggiata nell’area di sosta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Cavour. La conducente dell’Auto era rimasta incastrata all'interno della vettura ed è stato necessario l’intervento del 118 che, grazie al personale dei vigili del fuoco, ha provveduto a estrarre la Donna che è stata poi portata in ospedale a Perugia. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi del caso e la messa in sicurezza della strada. Lanazione.it - Auto si ribalta e finisce nel parcheggio di un condominio. Donna ferita portata in ospedale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Perugia, 14 ottobre 2024 – Una vera carambola in via Torelli a Perugia: questa mattina un’è andata a sbattere contro le barriere di protezione a lato della strada ed è finita,ndosi, nelcondominiale sottostante. Nel volo ha colpito un’altrache era parcheggiata nell’area di sosta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Cavour. La conducente dell’era rimasta incastrata all'interno della vettura ed è stato necessario l’intervento del 118 che, grazie al personale dei vigili del fuoco, ha provveduto a estrarre lache è stata poiina Perugia. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi del caso e la messa in sicurezza della strada.

