Sport.quotidiano.net - Atletico Bastia e Bmg. Un gol per parte

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) ALETICO BMG 1BMG: Battistelli, Gatti (21’st Lucaroni), Angeli, Gianni, Giambi, Fapperdue, Giustini, Proietti, Capitani (42’pt Paciotti), Colombi, Orlandi. All.: Farsi: Taiti, Muzhani (10’st Casale), Brevi, Subbicini, De Santis, Bei, Ndiaye (10’st Cozzali), Rosignoli, Morlandi (39’st Pelliccia),Del Prete, Santucci (21’st Monteiro Barbosa). All: Alessandria Arbitro: Pannacci di Perugia Marcatori: 18’pt Santucci (Ba), 36’st Fapperdue (BMG) Un gol perfraBmg econ i padroni di casa che tornano a muovere la classifica dopo il ko di Sansepolcro e i bastioli che allungano la striscia utile dopo le ultime tre vittorie consecutive. Di fatto, però, per entrambe, tanto amaro in bocca considerando il passo falso della capolista Sansepolcro ad Ellera.