Romadailynews.it - Arrestato 28enne a Nettuno: in casa 16 chili di droga, armi e ordigno esplosivo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sequestrate pistole,e unradiocomandato. Il giovane è ora in custodia cautelare Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un, in provincia di Roma, per detenzione di sostanze stupefacenti,illegali e un. L’intervento è avvenuto dopo che il giovane, incensurato, è stato fermato qualche giorno fa mentre si trovava in auto. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto 1,5di cocaina all’interno di uno zaino sul sedile del passeggero. Successivamente, la perquisizione dell’abitazione delha portato alla scoperta di ulteriori 11di cocaina e 4,5di hashish. Oltre alle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno trovato due pistole: una Stoeger Cougar calibro 9X21, risultata rubata, e una Taurus Brasil calibro 38 con matricola abrasa.