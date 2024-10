Arcimboldi di Milano a tutto swing con Elena Andreoli e Paolo Tomelleri (Di lunedì 14 ottobre 2024) Milano – Due concerti, anzi due spettacoli, a tutto swing tra musica e parole, classe e divertimento, domenica 20 ottobre e domenica 10 novembre nel foyer del Teatro degli Arcimboldi a Milano. Nell'ambito della nona edizione di JazzMi, il festival jazz di respiro internazionale di Milano, la vocalist Elena Andreoli, alla guida del Quintet feat e Paolo Tomelleri, il clarinettista jazz più famoso d’Italia, saranno i protagonisti dell'evento che si terrà alle 11.30 (ingresso 20 euro - prevendita su https://www.teatroArcimboldi.it). Ilgiorno.it - Arcimboldi di Milano a tutto swing con Elena Andreoli e Paolo Tomelleri Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)– Due concerti, anzi due spettacoli, atra musica e parole, classe e divertimento, domenica 20 ottobre e domenica 10 novembre nel foyer del Teatro degli. Nell'ambito della nona edizione di JazzMi, il festival jazz di respiro internazionale di, la vocalist, alla guida del Quintet feat e, il clarinettista jazz più famoso d’Italia, saranno i protagonisti dell'evento che si terrà alle 11.30 (ingresso 20 euro - prevendita su https://www.teatro.it).

