Ansperto Radice Fossati Confalonieri, chi è il marito di Olivia Testa e genero di Fiorello (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ansperto Radice Fossati Confalonieri, questo l'intricato nome completo di colui che è appena divenuto il genero di Rosario Fiorello. Chi crede che vi sia traccia di sangue nobile non sbaglia: stando alle poche informazioni trapelate, il giovane discenderebbe nientemeno che da una delle famiglie più antiche della nobiltà milanese. Chi è Ansperto Radice Fossati Confalonieri Riservato quanto carismatico, Ansperto Radice Fossati Confalonieri è il neo-marito di Olivia Testa, figlia di Susanna Biondo e frutto del suo primo matrimonio, quello precedente all'incontro con Fiorello. Tra Rosario e Olivia c'è comunque un saldissimo legame: i due si sono innamorati quando la piccola aveva solo tre anni e sette anni dopo, precisamente nel 2003, sono convolati a nozze.

