Lapresse.it - Ancona, il 15enne suicida subiva atti di bullismo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Iltrovato morto questa mna in un casolare di Montignano, frazione del comune di Senigallia, in provincia didie veniva preso in giro a scuola”. Lo dice a LaPresse la legale della famiglia del giovane, l’avvocata Pia Perricci. “La scuola è iniziata da meno di un mese e lui ha detto che non voleva più andarci. Si era confidato con i genitori e la notte scorsa alle 3, quando il figlio è scomparso, la mamma è andata dai carabinieri e ha presentato denuncia”, spiega la legale dicendo che il ragazzo veniva deriso e offeso “anche con frasi molto pesanti”. Inoltre “sono stati indicati anche i nomi dei compagni di scuola che lo bullizzavano”. Il giovane si era allontanato da casa con la pistola di servizio del padre, vigile urbano, con la quale si è poi tolto la vita.