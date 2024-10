Amici 24: chi è Deborah Lettieri, la nuova professoressa di danza (Di lunedì 14 ottobre 2024) Chiamata a prendere il posto di Raimondo Todaro nel programma di Canale 5, l'insegnante vanta un ottimo curriculum. E ci darà soddisfazione Vanityfair.it - Amici 24: chi è Deborah Lettieri, la nuova professoressa di danza Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Chiamata a prendere il posto di Raimondo Todaro nel programma di Canale 5, l'insegnante vanta un ottimo curriculum. E ci darà soddisfazione

Deborah Lettieri - la bio della prof di Amici - Nel 2020 coreografa il musical “Fame” al Teatro Casino de Paris portato poi anche al Teatro Les Folies Bergères, sempre a Parigi. Dopo qualche settimana Deborah diventa già solista e in pochi mesi assume il ruolo di ballerina di punta e “media talent” della compagnia. Prosegue il suo viaggio trasferendosi per 12 anni a Parigi dove, dopo un’audizione, entra a far parte del corpo di ... (Davidemaggio.it)

Amici 24 - primi scontri tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri in puntata!

Nella puntata di Amici 24, in onda oggi, domenica 6 ottobre, su Canale5, abbiamo assistito ai primi scontri tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri.