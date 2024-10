Anteprima24.it - Ambulanti a via Salvemini, Feleppa (Forza Italia): “Scelta scellerata. Amministrazione vive su Marte”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il trasferimento del mercato cittadino in via, nella zona adiacente l’istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso, il Tennis Club 2002 e il McDonald’s, è unainsensata e fuori dal mondo”, lo dichiara Angelo, dirigente diBenevento. “Sembra che l’Mastella viva su. È a dir poco imbarazzante la totale disconnessione con la realtà cittadina. Il caos che si scatenerà nei giorni di mercato è fin troppo facile da prevedere: traffico paralizzato, disagi enormi per le scuole, le famiglie ei residenti, e difficoltà per chiunque si avventuri nell’area. Non si tratta solo di una questione di mobilità, ma di sicurezza e vivibilità”, evidenziache prosegue: “Viaè già un’area densamente urbanizzata, con un traffico insostenibile che non può sopportare un ulteriore sovraccarico di veicoli e pedoni.