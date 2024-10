Aiternalex: “Startup Advisory Program, il Legal Engineering ponte strategico tra founder innovativi e investitori” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Trasformare le business ideas vincenti in imprese redditizie e scalabili, fornendo loro mentoring, supporto operativo e l’accesso ad una rete di partner ed investitori Roma, 14 ottobre 2024. L’ecosistema delle Startup nel Bel Paese sta vivendo un momento di grande fermento, cresce il numero delle giovani realtà imprenditoriali, desiderose di emergere e rivoluzionare lo scenario Sbircialanotizia.it - Aiternalex: “Startup Advisory Program, il Legal Engineering ponte strategico tra founder innovativi e investitori” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Trasformare le business ideas vincenti in imprese redditizie e scalabili, fornendo loro mentoring, supporto operativo e l’accesso ad una rete di partner edRoma, 14 ottobre 2024. L’ecosistema dellenel Bel Paese sta vivendo un momento di grande fermento, cresce il numero delle giovani realtà imprenditoriali, desiderose di emergere e rivoluzionare lo scenario

