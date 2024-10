Lanazione.it - Adescavano uomini per rapinarli, nei guai una donna e il suo complice

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Perugia, 14 ottobre - La Polizia di Stato di Perugia, dopo un'articolata indagine, ha arrestato due persone: una cittadina peruviana, classe 1997, e un uomo perugino di settantadue anni, accusati di furto aggravato, rapina, estorsione, lesioni personali e tentato furto in concorso, commessi in periodi diversi ai danni di cinque persone. Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Perugia, sono state avviate lo scorso mese di luglio, quando la, dopo aver avvicinato una delle vittime con la scusa di farsi dare un passaggio, l'ha condotta in un parcheggio isolato, zona Ponte San Giovanni. Una volta in sosta, laha intimato alla vittima di consegnargli i soldi, dopodiché è stata raggiunta dal 72enne che ha intimorito l'uomo brandendo un bastone.