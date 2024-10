Oasport.it - Volley femminile, Conegliano e Scandicci rispondono a Milano: quartetto in testa alla Serie A1

(Di domenica 13 ottobre 2024) Oggi pomeriggio si sono giocate sei partite valide per la seconda giornata dellaA1 diha travolto la neopromossa Talmassons con un secco 3-0 e ha così infilato la seconda affermazione consecutiva, utile per confermarsi inclassifica a punteggio pieno. A trascinare le Campionesse d’Italia e Campionesse d’Europa, che in stagione hanno già alzato al cielo la Supercoppa Italiana, sono state l’opposto Isabelle Haak (19 punti) e Martyna Lukasik (12 punti), 8 punti per la centrale Sarah Fahr e 6 per la schiacciatrice Gabi, mentre alle padrone di casa non sono bastati i dieci punti adi Yana Shcherban e Alexandra Botezat. Al comando troviamo così ilcomposto da(vittoriosa ieri su Roma nell’anticipo),e Bergamo.