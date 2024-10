Vigevano-Malpensa. La battaglia continua. No alla tangenziale tra boschi e campi (Di domenica 13 ottobre 2024) Un migliaio di persone per strada, nelle vie del centro, con cartelli e bandiere, ha attirato ieri mattina l’attenzione di molti abbiatensi. Persone che da anni lottano per impedire la realizzazione di una tangenziale che cancellerà definitivamente aree boschive e coltivate di pregio. "Sono 24 anni che lottiamo e oggi stiamo dimostrando che non ci è ancora passata la voglia di difendere il nostro territorio" ha detto Renata Lovati, una delle attiviste No tangenziale. "Rispetto alla manifestazione del 2015 ci sono meno trattori perché gli agricoltori in questo periodo sono impegnati nei campi: abbiamo in piedi ancora molto granturco da trinciato". Apriva il corteo un trattore con strumentisti e le bandiere di Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori. Ilgiorno.it - Vigevano-Malpensa. La battaglia continua. No alla tangenziale tra boschi e campi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un migliaio di persone per strada, nelle vie del centro, con cartelli e bandiere, ha attirato ieri mattina l’attenzione di molti abbiatensi. Persone che da anni lottano per impedire la realizzazione di unache cancellerà definitivamente areeve e coltivate di pregio. "Sono 24 anni che lottiamo e oggi stiamo dimostrando che non ci è ancora passata la voglia di difendere il nostro territorio" ha detto Renata Lovati, una delle attiviste No. "Rispettomanifestazione del 2015 ci sono meno trattori perché gli agricoltori in questo periodo sono impegnati nei: abbiamo in piedi ancora molto granturco da trinciato". Apriva il corteo un trattore con strumentisti e le bandiere di Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori.

