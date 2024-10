Video Gol Como Women-Inter 0-1, highlights e sintesi (Di domenica 13 ottobre 2024) La sfida tra Como Women e Inter, valida per la sesta giornata di Serie A eBay femminile, termina 0-1 in favore degli ospiti. Nonostante una prestazione in cui le comasche hanno dominato gran parte del gioco, anche in questa occasione non sono riuscite a concretizzare le numerose opportunità Milanotoday.it - Video Gol Como Women-Inter 0-1, highlights e sintesi Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La sfida tra, valida per la sesta giornata di Serie A eBay femminile, termina 0-1 in favore degli ospiti. Nonostante una prestazione in cui le comasche hanno dominato gran parte del gioco, anche in questa occasione non sono riuscite a concretizzare le numerose opportunitÃ

Bartoli : «Como-Inter Women? Vittoria sofferta. Strada giusta!» - Siamo felici, è stata importante e ci permette di rimanere sopra. Elisa Bartoli ne ha parlato in questo modo su Inter TV. 1-0 il risultato finale della partita, Elisa Bartoli ha detto questo della sesta giornata della Serie A Femminile: «Questa vittoria è stata veramente sofferta e complicata. Sarà una sfida difficile con la Juventus, sono in testa e noi vogliamo metterle in difficoltà per capire ... (Inter-news.it)

Como-Inter Women 0-1 - le pagelle : due flop dalla panchina - Wullaert 7! - Uno suo anticipo di testa risulta però provvidenziale nel finale. Prova a contribuire anche alla manovra offensiva addentrandosi in avanti e servendo qualche diagonale interessante. CAMBIAGHI 6,5 – Bravissima a capitalizzare e a sbloccare un match rivelatosi insidioso. Non riesce ad entrare bene nei meccanismi della partita. (Inter-news.it)

Como-Inter Women 0-1 : il tabellino della sesta giornata di Serie A Femminile - SESTA GIORNATA – Como–Inter Women si è conclusa con il risultato di 0-1. Le nerazzurre hanno vinto confermandosi al terzo posto in classifica nella Serie A Femminile: il tabellino del match della sesta giornata. Michela Cambiaghi ha segnato il gol decisivo per la vittoria delle nerazzurre che si sono confermate così al terzo posto in classifica avvicinandosi alla vetta. (Inter-news.it)