Unifil:2 tank israeliani in nostra base (Di domenica 13 ottobre 2024) 16.42 Due carri armati israeliani "sono entrati con la forza" in una postazione dell'Unifil,nel Sud del Libano.Lo riferisce la stessa Unifil. Hanno distrutto un cancello a Ramyah e sono entrati. Se ne sono andati dopo 45 minuti circa. L'Unifil ha chiesto spiegazioni all' esercito israeliano per queste "violazioni scioccanti".Ieri,"militari israeliani hanno bloccato un nostro movimento logistico cruciale vicino a Meiss el Jabal"."Per la quarta volta in 4 giorni ricordiamo all'Idf di rispettare la sicurezza del personale Onu". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 16.42 Due carri armati"sono entrati con la forza" in una postazione dell',nel Sud del Libano.Lo riferisce la stessa. Hanno distrutto un cancello a Ramyah e sono entrati. Se ne sono andati dopo 45 minuti circa. L'ha chiesto spiegazioni all' esercito israeliano per queste "violazioni scioccanti".Ieri,"militarihanno bloccato un nostro movimento logistico cruciale vicino a Meiss el Jabal"."Per la quarta volta in 4 giorni ricordiamo all'Idf di rispettare la sicurezza del personale Onu".

