Lanazione.it - Un giallo la morte del diciassettenne trovato nel casottino del cantiere

(Di domenica 13 ottobre 2024) Un corpo devastato dal calore e dall’effetto dei roditori che lo hanno reso irriconoscibile. L’autopsia eseguita ieri dall’anatomopatologa Susanna Gamba sul cadavere del ragazzo marocchino di 17 anni riall’interno di unin via del Murello a Sarzana ha comunque escluso che lapossa essere stata provocata da traumi. Non sono emersi dunque segni di violenza escludendo quindi la pista dell’omicidio. La dottoressa dell’Università di Pisa ha disposto gli esami tossicologici ma per il risultato occorrerà attendere almeno 90 giorni. Anche sulla data del decesso il raggio temporale è comunque contaminato dall’avanzato stato di decomposizione e dagli effetti provocati dai roditori. Comunque è collocabile nell’arco di due settimane.