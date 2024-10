Ilnapolista.it - Spalletti smentisce la Gazzetta sulla telefonata con Inzaghi: «Non devo chiarire niente a nessuno»

(Di domenica 13 ottobre 2024) Stamani laha rivelato che nelladi chiarimento tra, il ct della Nazionale gli avrebbe detto che il suo era un discorso generale, in riferimento alle sue paroletrae il capo ultras Ferdico per i biglietti della finale di Champions. Le dichiarazioni dial Tg1 sembrano però raccontare un’altra storia: «Io non, ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni». Laaveva scritto stamattina: I due allenatori si sono sentiti al telefono, il chiarimento è servito, dopo che il c.t. aveva tentato il contatto anche nella giornata di venerdì.ha spiegato adi essere molto dispiaciuto per la piega che aveva preso la cosa.