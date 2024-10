Sinner trionfa a Shanghai, Djokovic battuto in finale (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner batte Novak Djokovic in finale e vince l'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del L'articolo Sinner trionfa a Shanghai, Djokovic battuto in finale proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Sinner trionfa a Shanghai, Djokovic battuto in finale Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikbatte Novakine vince l'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, numero 1 del L'articoloinproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Sinner - arriva un incredibile annuncio dopo il trionfo a Shanghai : assurdo! - Jannik Sinner ha trionfato anche ai Masters 1000 di Shanghai, battendo per 7-6, 6-3 Novak Djokovic. Spero di poter mantenere questo livello nei prossimi mesi e anche in futuro”. itUn successo che ha, ancora una volta, cementificato il primo posto di Sinner nella classifica ATP. Reggere i ritmi di Sinner, però, è davvero complicato e lo stesso Djokovic lo ha dichiarato in conferenza stampa: “Va ... (Calciomercato.it)

Jannik Sinner ha trionfato anche ai Masters 1000 di Shanghai, battendo per 7-6, 6-3 Novak Djokovic. Spero di poter mantenere questo livello nei prossimi mesi e anche in futuro". Un successo che ha, ancora una volta, cementificato il primo posto di Sinner nella classifica ATP. Reggere i ritmi di Sinner, però, è davvero complicato e lo stesso Djokovic lo ha dichiarato in conferenza stampa: "Va ..."