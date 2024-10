Sicurezza sul lavoro, Mattarella: “Priorità permanente per la Repubblica” (Di domenica 13 ottobre 2024) Sergio Mattarella rivolge l’attenzione a tutte le persone che sono morte o sono rimaste ferite sul posto di lavoro. Risale a ieri, sabato 12 ottobre, l’ultimo decesso di un operaio, rimasto schiacciato dal crollo di un bancale di finestre in un magazzino ad Altavilla Vicentina (in provincia di Vicenza). “Nella giornata odierna l’Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio lavoro. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno. La Sicurezza sul lavoro è una Priorità permanente per la Repubblica“, ha detto il presidente della Repubblica nel suo messaggio inviato all’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil). “Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora. Lapresse.it - Sicurezza sul lavoro, Mattarella: “Priorità permanente per la Repubblica” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sergiorivolge l’attenzione a tutte le persone che sono morte o sono rimaste ferite sul posto di. Risale a ieri, sabato 12 ottobre, l’ultimo decesso di un operaio, rimasto schiacciato dal crollo di un bancale di finestre in un magazzino ad Altavilla Vicentina (in provincia di Vicenza). “Nella giornata odierna l’Italia rivolge il pensiero alle persone che hanno perso la vita o subito infortuni e malattie a causa del proprio. Oggi è un giorno di riflessione, ricordo e di rinnovato impegno. Lasulè unaper la“, ha detto il presidente dellanel suo messaggio inviato all’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del(Anmil). “Ogni vita persa, ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite della salute e della dignità di chi lavora.

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro - la strage continua : 680 morti in otto mesi. Mattarella : “Serve impegno corale” - Ancora appalti, ancora cantieri che uccidono e feriscono chi lavora. Il presidente dell’Associazione ricorda la sua storia: “L’insicurezza sul lavoro ha segnato la mia vita, da quando a soli 5 anni ho perso mio padre a causa di un incidente sul lavoro. Io stesso ho rischiato la vita, rimanendo gravemente invalido a causa di un incidente all’Ilva“. (Ilfattoquotidiano.it)

Mattarella : "La sicurezza sul lavoro è una questione di dignità umana" - . Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato all'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. "Rinnovo oggi la vicinanza della Repubblica alle famiglie di quanti hanno perso un proprio caro a causa di incidenti sul lavoro e un sentito ... (Agi.it)

Mattarella : sicurezza lavoro è priorità - La sicurezza sul lavoro è una priorità permanente per la Repubblica":Così il presidente Mattarella nel messaggio all'Anmil per la Giornata nazionale per le vittime del lavoro. . "Ogni vita persa,ogni vita compromessa chiama un impegno corale per prevenire ulteriori perdite", "la sicurezza sul lavoro oltre che una prescrizione costituzionale è anzitutto questione di dignità umana","lavoro e ... (Televideo.rai.it)