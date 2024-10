Scout Motors: il 24 ottobre arrivano due novità. Ecco le info (Di domenica 13 ottobre 2024) Scout Motors, un nuovo marchio del Gruppo Volkswagen, è pronto a svelare due interessanti concept di veicoli elettrici (EV). Il tutto sarà svelato il prossimo 24 ottobre. Le due novità saranno un SUV ed un pick-up. Questo segna un importante tentativo di Volkswagen di entrare nel mercato americano, che da tempo predilige veicoli grandi e robusti. La rinascita del nome Scout Motors da parte del marchio rende omaggio all’iconico SUV Scout prodotto da International Harvester dal 1960 al 1980. Volkswagen ha acquisito il marchio Scout nel 2020 tramite l’acquisto di Navistar, successore di International Harvester. Il render del primo fuoristrada Scout Motors solamente elettricoIl render mostrato nell’articolo è stato realizzato dal designer Avarvarii, inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso le immagini: https://www.instagram. Ilgiornaledigitale.it - Scout Motors: il 24 ottobre arrivano due novità. Ecco le info Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it (Di domenica 13 ottobre 2024), un nuovo marchio del Gruppo Volkswagen, è pronto a svelare due interessanti concept di veicoli elettrici (EV). Il tutto sarà svelato il prossimo 24. Le duesaranno un SUV ed un pick-up. Questo segna un importante tentativo di Volkswagen di entrare nel mercato americano, che da tempo predilige veicoli grandi e robusti. La rinascita del nomeda parte del marchio rende omaggio all’iconico SUVprodotto da International Harvester dal 1960 al 1980. Volkswagen ha acquisito il marchionel 2020 tramite l’acquisto di Navistar, successore di International Harvester. Il render del primo fuoristradasolamente elettricoIl render mostrato nell’articolo è stato realizzato dal designer Avarvarii, inseriamo di seguito il link alla fonte da cui abbiamo preso le immagini: https://www.instagram.

