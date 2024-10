Regionali, scontro sui programmi. Bucci: "Orlando non cita gli animali" e il Pd attacca: "Bucci copiaincolla il programma 2020 di Toti" (Di domenica 13 ottobre 2024) La campagna elettorale procede con scontri sui programmi delle due principali coalizioni, quella di centrodestra guidata dal sindaco di Genova Marco Bucci e quella di centrosinistra capitanata dall'ex ministro Andrea Orlando. Frecciate a distanza, a suon di post social e di comunicati stampa a Genovatoday.it - Regionali, scontro sui programmi. Bucci: "Orlando non cita gli animali" e il Pd attacca: "Bucci copiaincolla il programma 2020 di Toti" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La campagna elettorale procede con scontri suidelle due principali coalizioni, quella di centrodestra guidata dal sindaco di Genova Marcoe quella di centrosinistra capitanata dall'ex ministro Andrea. Frecciate a distanza, a suon di post social e di comunicati stampa a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genova e Liguria in vista elezioni fra Bucci- Achab e Orlando Furioso, la posta in gioco è il futuro della regione - Genova e Liguria in vista di elezioni fra Bucci- Achab e Orlando Furioso ma la posta in gioco è il futuro della regione. (blitzquotidiano.it)

Industria, opere, sanità , ambiente, lavoro: Orlando contro Bucci - I programmi dei candidati a confronto, il centrosinistra vuole riparare i danni del passato e ricostruire una regione più equa e sostenibile, il ... (genova.repubblica.it)

Regionali, Bandecchi sostiene Bucci: "Non un esperimento ma una certezza. Noi convintamente nel centrodestra" - Il leader di Alternativa Popolare: "Non abbiamo nulla da dividere con Salis e Avs" "Il candidato Marco Bucci non è più un esperimento, è una certezza. E' l'uomo che ha ricostruito il Ponte Morandi, è ... (telenord.it)