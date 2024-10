Lanazione.it - "Pronti a fare un passo indietro per favorire i progetti dei privati"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Sono certo che le Terme di Montecatini siano molto appetibili sul mercato. I soggettiche vogliono investire in città saranno messi nelle migliori condizioni per farlo. Siamoanche unperseri". Claudio Del Rosso, sindaco di Montecatini, non intende precludere l’arrivo di investitoria investire sulla città, presentando un’offerta per l’acquisto dei beni strategici delle Terme. Soggetti di un certo spessore sono molto graditi in città, e non vuole in alcun modo che il pubblico possa costituire un ostacolo per chi vuole investire. Il Comune, dalla fine del secondo mandato Baroncini, è pronto ad acquistare La Torretta, le vecchie serre dell’edificio e le ultime particelle del parco termale che ancora fanno riferimento alla città. Per farlo, è pronto a contrarre un mutuo per una cifra tra 1,5 e due milioni.