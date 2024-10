Prato travolto a Piacenza: 4-0 e terzo ko consecutivo (Di domenica 13 ottobre 2024) Piacenza, 13 ottobre 2024 - terzo ko consecutivo per il Prato, che subisce una pesantissima lezione allo stadio Leonardo Garilli, in occasione della sesta giornata del girone D di serie D. A impartirgliela è il Piacenza del neo tecnico Carmine Parlato, che si impone con un netto 4-0. Biancorossi in vantaggio al 18' con Mauri, uno dei migliori in campo. Nella ripresa poi va in scena il Recino show, con il centravanti numero 9 a firmare una tripletta. Lanieri mai in grado di impensierire il portiere avversario Franzini. Dopo questa batosta e in vista del derby con la Pistoiese di domenica 20 ottobre, torna più che mai in discussione la panchina di mister Maurizio Ridolfi. Ridolfi si aspettava una partenza sprint del Piacenza, caricato dal cambio di allenatore. Ma in avvio il Prato tiene bene il campo, senza concedere granché agli avversari. Sport.quotidiano.net - Prato travolto a Piacenza: 4-0 e terzo ko consecutivo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 -koper il, che subisce una pesantissima lezione allo stadio Leonardo Garilli, in occasione della sesta giornata del girone D di serie D. A impartirgliela è ildel neo tecnico Carmine Parlato, che si impone con un netto 4-0. Biancorossi in vantaggio al 18' con Mauri, uno dei migliori in campo. Nella ripresa poi va in scena il Recino show, con il centravanti numero 9 a firmare una tripletta. Lanieri mai in grado di impensierire il portiere avversario Franzini. Dopo questa batosta e in vista del derby con la Pistoiese di domenica 20 ottobre, torna più che mai in discussione la panchina di mister Maurizio Ridolfi. Ridolfi si aspettava una partenza sprint del, caricato dal cambio di allenatore. Ma in avvio iltiene bene il campo, senza concedere granché agli avversari.

Prato - che trasferta a Piacenza. C’è Parlato in panchina e i biancorossi vogliono il rilancio - Insomma, un condottiero navigato, su cui il Piacenza ha deciso di puntare per rilanciarsi in chiave playoff. Un bottino che per il momento vale la 12esima posizione in classifica alla pari del Fiorenzuola. Al posto di Stefano Rossini ecco Carmine Parlato, tecnico campano classe 1970 che nel proprio curriculum vanta 450 presenze da calciatore tutte tra serie D, C2 e C1 (e anche Padova in B nel ... (Lanazione.it)

Vivi Piacenza-Prato da bordo campo col biglietto "Walk around" - Il biglietto. Il Piacenza Calcio ha comunica che per la partita Piacenza-Prato di domenica 13 ottobre 2024 con inizio alle ore 15:00, valevole per la sesta giornata di andata del campionato di serie D 2024/2025, in tribuna centrale sarà possibile acquistare il biglietto denominato “waalk around”. (Ilpiacenza.it)