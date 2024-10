Pistoia, impresa batticuore: vittoria a Cremona, Rowan segna i due punti del successo (Di domenica 13 ottobre 2024) Cremona, 13 ottobre 2024 – Due punti da batticuore: Pistoia vince negli ultimi secondi a Cremona nella terza giornata del campionato di Serie A. E con due vittorie in tre partite si piazza provvisoriamente tra le grandi, in attesa di nuove e fondamentali battaglie. Una vittoria di cuore, con Rowan che segna il canestro del successo a due secondi dalla fine. Ed è gioia per il team di Calabria e per i tifosi accorsi a Cremona, che mai hanno smesso di incitare la squadra. Una partita nella quale Pistoia era anche a un certo punto riuscita a fuggire (32-41) anche grazie alla precisione ai liberi, salvo poi farsi riprendere. Ma nel finale il team ha tirato fuori la grinta giusta. Per l’Estra l’eroe di giornata Rowan ne mette alla fine 22, mentre Silins segna 15 punti a referto. Quella di Rowan è una vera e propria invenzione. Sport.quotidiano.net - Pistoia, impresa batticuore: vittoria a Cremona, Rowan segna i due punti del successo Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Duedavince negli ultimi secondi anella terza giornata del campionato di Serie A. E con due vittorie in tre partite si piazza provvisoriamente tra le grandi, in attesa di nuove e fondamentali battaglie. Unadi cuore, concheil canestro dela due secondi dalla fine. Ed è gioia per il team di Calabria e per i tifosi accorsi a, che mai hanno smesso di incitare la squadra. Una partita nella qualeera anche a un certo punto riuscita a fuggire (32-41) anche grazie alla precisione ai liberi, salvo poi farsi riprendere. Ma nel finale il team ha tirato fuori la grinta giusta. Per l’Estra l’eroe di giornatane mette alla fine 22, mentre Silins15a referto. Quella diè una vera e propria invenzione.

