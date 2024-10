Per la prima volta il booster Super Heavy ritorna alla base: il video del lancio storico di SpaceX (Di domenica 13 ottobre 2024) SpaceX ha concluso con successo il quinto test di lancio di Starship, questa volta realizzando una manovra mai eseguita finora e che potrebbe segnare una svolta nella corsa all'esplorazione spaziale: fa rientrare nella base di lancio il booster Super Heavy con una traiettoria controllata. Fanpage.it - Per la prima volta il booster Super Heavy ritorna alla base: il video del lancio storico di SpaceX Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ha concluso con successo il quinto test didi Starship, questarealizzando una manovra mai eseguita finora e che potrebbe segnare una snella corsa all'esplorazione spaziale: fa rientrare nelladiilcon una traiettoria controllata.

