Operai assaltati al picchetto, in migliaia a Seano sfilano insieme a loro / FOTO (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday "Basta lavoro dodici ore". E poi: "Questura di Prato dove sei?". E ancora: "Basta mafia". Sono alcuni dei cori che gli Operai pakistani hanno intonato oggi a Seano nel corso della manifestazione di protesta indetta dal sindacato Sudd Firenzetoday.it - Operai assaltati al picchetto, in migliaia a Seano sfilano insieme a loro / FOTO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday "Basta lavoro dodici ore". E poi: "Questura di Prato dove sei?". E ancora: "Basta mafia". Sono alcuni dei cori che glipakistani hanno intonato oggi anel corso della manifestazione di protesta indetta dal sindacato Sudd

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Operai aggrediti a colpi di spranga - in migliaia al corteo di solidarietà di Seano - A sfilare tanti lavoratori, molti quelli stranieri, ma anche semplici cittadini a sostegno della protesta. La manifestazione si è snodata tra le vie della zona industriale di Seano, dove lavorano, anche la domenica, molte aziende del più grande distretto del fast fashion pratese, il più grande d’Europa nel settore dell’abbigliamento. (Corrieretoscano.it)

Oltre 2500 persone in corteo per sostenere il diritto allo sciopero degli operai di Seano - Ad aprire il corteo un grande striscione, sorretto dagli operai pakistani impiegati nelle ditte della zona, con la scritta ‘Giù le mani da chi sciopera’ e ‘stop mafie e sfruttamento’, per rivendicare il diritto a lavorare otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana, invece di turni quotidiani da 12 ore senza ferie e malattia. (Ilfattoquotidiano.it)

“In strada contro mafie e sfruttamento”. Seano - in mille al corteo per gli operai aggrediti - A sfilare tanti lavoratori, molti quelli stranieri, ma anche semplici cittadini. Al corteo ha partecipato la Cgil della Toscana, nonostante qualche tensione con l'organizzazione territoriale pratese riguardo all'adesione. Ad aprire il corteo di oggi, 13 ottobre, c’era un grande striscione sorretto dagli operai pakistani impiegati nelle ditte della zona con la scritta 'Giù le mani da chi ... (Lanazione.it)