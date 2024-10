Notte di caos dopo lo show di Simba La Rue. I residenti: “Urla e atti vandalici” (Di domenica 13 ottobre 2024) Civitanova (Macerata), 13 ottobre 2024 – Ancora un sabato Notte con il caos nella zona del Donona e in tutto il centro, fino alla stazione ferroviaria. Galeotto lo show con Simba La Rue, una gran folla di giovani si è riversata nella discoteca e poi è scemata nelle vie del centro. caos, schiamazzi, atti di vandalismo in una vasta area, nonostante i controlli e la massiccia presenza delle forze dell’ordine e dei vigilanti privati. Ad un certo punto della nottata si sono affrontanti gruppi di giovani divisi per bande. Notte insonne per i residenti vittime della mala movida e di una situazione che va avanti da troppi anni senza che nessuno abbia mai saputo dare risposte concrete al loro disagio. “dopo tredici anni di proteste - riferiscono - non è successo niente anzi, le cose sono drasticamente peggiorate. Questa Notte sotto le nostre case si muovevano bande. Ilrestodelcarlino.it - Notte di caos dopo lo show di Simba La Rue. I residenti: “Urla e atti vandalici” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Civitanova (Macerata), 13 ottobre 2024 – Ancora un sabatocon ilnella zona del Donona e in tutto il centro, fino alla stazione ferroviaria. Galeotto loconLa Rue, una gran folla di giovani si è riversata nella discoteca e poi è scemata nelle vie del centro., schiamazzi,di vandalismo in una vasta area, nonostante i controlli e la massiccia presenza delle forze dell’ordine e dei vigilanti privati. Ad un certo punto della nottata si sono affrontanti gruppi di giovani divisi per bande.insonne per ivittime della mala movida e di una situazione che va avanti da troppi anni senza che nessuno abbia mai saputo dare risposte concrete al loro disagio. “tredici anni di proteste - riferiscono - non è successo niente anzi, le cose sono drasticamente peggiorate. Questasotto le nostre case si muovevano bande.

