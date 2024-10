Lanazione.it - Mobilità green. Da Lucca partito il primo vagone dedicato alle bici

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Nonostante lo sciopero nazionale indetto dai dipendenti di Trenitalia, ieri alla stazione di- in modo particolare per gli appassionati delle due ruote - è stata una giornata davvero speciale: è stato inaugurato, infatti, ildella Regione Toscanaesclusivamente al trasporto delleclette. La carrozza verde con la scritta “Tutto”, è stata collegata in testa al treno locale-Viareggio che è14,30 eccezionalmente dal binario 1. Ad attenderlo, oltre all’assessore regionale ai trasporti e allaStefano Baccelli, anche un bel gruppo di ciclisti della Fiab Toscana (Federazione italiana ambiente ecletta) che non ha saputo resistere a inaugurare ilviaggio.