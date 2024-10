Dailymilan.it - Milan, Fikayo Tomori e Tammy Abraham attesi al confronto con Fonseca. La situazione

(Di domenica 13 ottobre 2024), nel mirino dici sonodopo lo spiacevole episodio del rigore negato a Pulisic. IlL’amicizia a volte può anche creare problemi, soprattutto in un gruppo come il. Il siparietto che ha coinvoltoin occasione del rigore, poi sbagliato, contro la Fiorentina, non solo ha scatenato l’ira social dei tifosi rossoneri. Scatena anche il disappunto, confermato, del tecnico Paulo, che ha specificato: il rigorista è Christian Pulisic. La voglia del difensore inglese di far battere il penalty all’amico attaccante ha causato problemi interni: Sono inca**ato Ha tuonato il mister portoghese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, essendo che i due inglesi non sono stati convocati da Southgate, hanno avuto uncol tecnico per chiarire e mantenere un rapporto limpido da adesso in avanti.