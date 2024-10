“Megalopolis” una favola di Francis Ford Coppola (Di domenica 13 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre gli iconici Studi di Cinecittà, grazie al Ministero della Cultura, ospiteranno l’anteprima italiana di Megalopolis, l’opera più recente del maestro Francis Ford Coppola, il grande regista autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker. L’evento è la preapertura della Festa del Cinema di Roma Aleph-tales.it - “Megalopolis” una favola di Francis Ford Coppola Leggi tutta la notizia su Aleph-tales.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre gli iconici Studi di Cinecittà, grazie al Ministero della Cultura, ospiteranno l’anteprima italiana di, l’opera più recente del maestro, il grande regista autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker. L’evento è la preapertura della Festa del Cinema di Roma

