Maifredi non ha dubbi: «Alla Juventus manca quel giocatore dal mercato. Quello è l'errore più grande che hanno fatto»

Maifredi: «Alla Juventus manca quel giocatore dal calciomercato. quello è l'errore più grande». Le dichiarazioni dell'ex allenatore A TMW, l'ex allenatore Gigi Maifredi ha parlato del calciomercato Juventus. Ecco le sue dichiarazioni sull'attacco dei bianconeri. Maifredi – «Sì, è l'errore più grande che hanno fatto nella campagna acquisti, che è stata buona e sarebbe stata ottima con l'alternativa al serbo. Milik

Champions League - la Juventus fa l’impresa a Lipsia ma perde Bremer. L’Atalanta ritrova le sue certezze e al Bologna manca il gol - Atalanta, una vittoria da big europea E ottima è anche l’Atalanta, che si conferma squadra a vocazione più europea che da campionato. Ma più che i sei punti in classifica conta come la truppa di Thiago Motta ci sia arrivata, dopo una gara incredibile contro il Lipsia. Sembrerebbe il preludio di una gara senza storia e invece il Bologna rientra in partita e mette anche alle corde gli avversari, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Juventus - manca un RIGORE ai bianconeri : la MOVIOLA della sfida contro il Lipsia di Champions League - Per essere precisi, la colpa si allarga anche […]. Vittoria di carattere della Juventus a Lipsia nonostante alcune sviste arbitrali: ecco cos’è successo Come accaduto con il Milan, anche la Juventus ha da recriminare un episodio arbitrali in particolare. Per fortuna dei bianconeri la vittoria è arrivata lo stesso, ma l’errore del fischietto francese Letexier resta. (Calcionews24.com)

VOTI Genoa Juventus : MOTTA è regolare nei RISULTATI. GILARDINO disegna la PARTITA GIUSTA - ma è BOCCIATO perché manca una COSA - I voti di Genoa Juventus, gara vinta dai bianconeri per 3-0 grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Conceiçao «All’accademia – del possesso palla (66 per cento) e, ieri, anche del gol – di Thiago Motta non ci sono mezze misure, fin qui: dallo 0-0 delle ultime 3 sfide di campionato al 3-0 […]. (Calcionews24.com)