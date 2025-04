Il primato della Posta di Cogliate Passaporti boom di richieste Superato il record provinciale

record di Passaporti richiesti alle Poste nell'ufficio di Cogliate. Da quando è stato attivato il nuovo servizio, qualche mese fa, l'ufficio Postale di Cogliate ha battuto il record provinciale di richiesta del documento di espatrio attraverso il nuovo canale: quasi 150 già processati. "Una scelta che convince i clienti per comodità e semplicità" spiega il direttore Antonio Mazzei, che evidenzia: "Da quando è attivo il nuovo servizio non è passato giorno senza che sia arrivato qualcuno a chiedere di utilizzarlo". Grazie all'accordo tra Poste Italiane e Ministero dell'Interno, residenti e domiciliati nel comune possono presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello. Basta consegnare all'operatore un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro.

