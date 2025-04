Quotidiano.net - Vinitaly sfiora le 100mila presenze. Tengono gli Usa, vola il Regno Unito

di Marco Principini Quasi, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. E un focus sempre più deciso sul business La 57esima edizione disi è chiusa ieri a 97milae con un’incidenza degli operatori esteri del 33% del totale: oltre 32.000 buyer da oltre 130 nazioni. Ma soprattutto, aumentano quelli dai primi tre mercati target per il vino italiano: Stati Uniti (+5%), nonostante la guerra dei dazi, Germania (+5%) e, che compie un balzo del +30%, mentre si registra una flessione dalla Cina (-20%). In Europa, riscontri molto positivi da Francia (+30%) Belgio (+20%) e Olanda (+20%). Bene anche Svizzera (+10%) e Giappone (+10%). Stabili gli arrivi da Canada e Brasile. Un risultato che acquista ancora più valore in un contesto reso complesso dall’inasprimento dei dazi dagli Usa e dalle tensioni geopolitiche: tutti temi che hanno animato il dibattito in questi giorni e che hanno portato molti addetti al settore a esplorare nuove rotte commerciali.