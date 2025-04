Da oggi attivi i varchi della ztl Ai trasgressori multe da 58 euro

oggi a Faenza sono pienamente attivi i varchi della ztl. I quattro occhi elettronici che regolamentano gli accessi in alcune zone del centro storico rileveranno i passaggi dei veicoli e gli accessi abusivi saranno sanzionati con un verbale da 58 euro. Le apparecchiature si trovano in via XX Settembre all’incrocio con via Naviglio, che sarà attivo tutti i giorni festivi compresi, dalle 9 alle 18; in via Santa Maria dell’Angelo all’incrocio con via Cavour, attivo sette giorni su sette dalle 9 alle 18; in corso Saffi all’incrocio con via Manfredi attivo tutti i giorni della settimana e h24 e in via Pascoli all’incrocio con via Fiera, attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19. L’ingresso nelle ztl con autoveicoli privi di un abbonamento ’Residenti’, di un permesso per il transito in ztl oppure non inclusi nella lista bianca comporterà l’applicazione della sanzione. Ilrestodelcarlino.it - Da oggi attivi i varchi della ztl. Ai trasgressori multe da 58 euro Leggi su Ilrestodelcarlino.it Daa Faenza sono pienamenteztl. I quattro occhi elettronici che regolamentano gli accessi in alcune zone del centro storico rileveranno i passaggi dei veicoli e gli accessi abusivi saranno sanzionati con un verbale da 58. Le apparecchiature si trovano in via XX Settembre all’incrocio con via Naviglio, che sarà attivo tutti i giorni festivi compresi, dalle 9 alle 18; in via Santa Maria dell’Angelo all’incrocio con via Cavour, attivo sette giorni su sette dalle 9 alle 18; in corso Saffi all’incrocio con via Manfredi attivo tutti i giornisettimana e h24 e in via Pascoli all’incrocio con via Fiera, attivo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19. L’ingresso nelle ztl con autoveicoli privi di un abbonamento ’Residenti’, di un permesso per il transito in ztl oppure non inclusi nella lista bianca comporterà l’applicazionesanzione.

Da oggi attivi i varchi della ztl. Ai trasgressori multe da 58 euro. Torna la Ztl "invernale": quando scatta e i nuovi orari. Montepulciano, da oggi attivi i varchi in uscita per il controllo della ZTL nel centro storico. Ztl Fascia Verde di Roma, divieti rinviati ma il rischio multe resta: presto attive le 51 telecamere. Sorrento, Ztl: da oggi stop nel centro città. Fine della sperimentazione: via Vittorio è pedonale. Attivi i varchi elettronici. Ne parlano su altre fonti

Zone a traffico limitato, lo stop: "I varchi non sono ancora attivi" - MONTE ARGENTARIO Nuove Ztl in stand by, il Comune ci ripensa e posticipa l’attivazione dei varchi in alcune aree di Porto Santo Stefano. Dopo le recenti lamentele dei cittadini e dei gruppi di opposiz ... (msn.com)

Da oggi in vigore gli orari estivi per la Ztl. Attenzione anche per alcuni lavori stradali - i titolari di pass rosso e rosso barrato potranno transitare attraverso i varchi di accesso alla ZTL, negli orari di seguito specificati: a) attraverso il varco di accesso n. 1 sito in Corso Ruggero ... (cefalunews.org)

Faenza, Ztl: dal 10 aprile i varchi elettronici diventano operativi - Da giovedì 10 aprile, i varchi elettronici che regolano l’accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) del centro storico di Faenza diventeranno ... (corriereromagna.it)