Call center delle truffe agli anziani. Le vittime sfinite dalle telefonate

Un’organizzazione "spietata e crudele" pronta a sfinire al telefono le, anziane e indifese, per portare via soldi e gioielli, ricordi di una vita e infine la dignità. La banda dei truffatori è stata sgominata dalla squadra mobile di Genova, coordinata dalla Procura, in collaborazione con i colleghi di Napoli e altre città italiane. Sono 77 le misure cautelari: 22 in carcere e 55 obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Gliraggirati sono 103, la più anziana ha appena compiuto 100 anni. Il bottino recuperato ammonta a un milione e 700 mila euro, tra soldi e gioielli, ma si stima che la cifra superi i due milioni. L’indagine è partita a giugno 2023 dopo la denuncia della prima vittima, una genovese a cui i truffatori avevano portato via 12mila euro. Gli inquirenti hanno accertato che il gruppo era composto da telefonisti esperti, incaricati di raggirare le, e da "trasfertisti", addetti al ritiro del denaro e dei beni.