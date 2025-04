Conte sfida Meloni | Alternativa sui temi

Alternativa al governo di Giorgia Meloni "si costruisce su dei Contenuti e con le forze progressiste che sono disponibili a misurarsi e a costruire una vera Alternativa a un governo che sta deludendo gli stessi elettori". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte – assente alla Camera durante il discorso di re Carlo III – a margine di una visita al Salone del Mobile di Milano. "Non dimentichiamoci che oggi il problema vero, di fronte a tutte le giravolte e incapacità dimostrate, è che sono gli stessi elettori del centrodestra che iniziano a rimanere veramente delusi, basta confrontarsi con loro. Sono tanti", ha rimarcato. In merito a eventuali veti sui partiti di opposizione che ci potranno essere nella Alternativa, Conte ha detto che "non è questione di veti, è questione di serietà del progetto e di coerenza". Quotidiano.net - Conte sfida Meloni: "Alternativa sui temi" Leggi su Quotidiano.net L’al governo di Giorgia"si costruisce su deinuti e con le forze progressiste che sono disponibili a misurarsi e a costruire una veraa un governo che sta deludendo gli stessi elettori". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe– assente alla Camera durante il discorso di re Carlo III – a margine di una visita al Salone del Mobile di Milano. "Non dimentichiamoci che oggi il problema vero, di fronte a tutte le giravolte e incapacità dimostrate, è che sono gli stessi elettori del centrodestra che iniziano a rimanere veramente delusi, basta confrontarsi con loro. Sono tanti", ha rimarcato. In merito a eventuali veti sui partiti di opposizione che ci potranno essere nellaha detto che "non è questione di veti, è questione di serietà del progetto e di coerenza".

