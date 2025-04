Ilrestodelcarlino.it - Ecco Valeria Moriconi nelle foto di Le Pera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vent’anni fa ci lasciava, attrice straordinaria e autentico vanto delle Marche. In attesa delle iniziative che la sua città natale, Jesi, le dedicherà tra due mesi (il brutto giorno per il teatro italiano fu il 15 giugno 2005) esce uno splendido volume che ‘spiega’ come meglio non si potrebbe la grandezza di un’artista carismatica come poche altre. Perché a parlare sono gli sguardi, le espressioni e i gesti catturati ‘senza filtri’ sul palco da un eccezionalegrafo come Tommaso Le. Il titolo è semplicemente "Il teatro digrafie di Tommaso Le" (Manfredi edizioni). E’ un emozionante viaggio lungo trentuno anni (dal 1972 al 2003) e 19 spettacoli, una ‘galleria’ che racconta un pezzo di storia del teatro, nazionale e internazionale. Tutto nasce dalla collaborazione tra Regione, AMAT, Fondazione Pergolesi Spontini, Comune di Jesi, Marche Teatro e Comune di Ancona.