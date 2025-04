Ilrestodelcarlino.it - Maxi sequestro di cinturini per Apple Watch

Cinquemilapersono stati sequestrati in due negozi presenti a Recanati e Civitanova, perché i finanzieri della Tenenza di Porto Recanati (diretti dal sottotenente Fabrizio Cori Carlitto) si sono accorti che tutta quella merce era contraffatta. Per questo sono finiti nei guai un 62enne recanatese e un 58enne originario dell’entroterra del Maceratese, entrambi denunciati per i reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. L’operazione è partita ai primi di marzo, quando i militari si sono recati all’interno delle due attività commerciali che vendono articoli di telefonia e accessori vari. Così, in borghese, sono entrati nel punto vendita situato a Recanati, che appartiene a una srl. E proprio lì hanno trovato 2milaperesposti tra gli scaffali.