Aggressione all’arbitro sanzione durissima | fuori dal campionato e squalifiche a vita

Aggressione al direttore di gara: squadra fuori dal campionato, squalifiche a vita

Mano pesantissima del giudice sportivo: non ci sono attenuanti, non ci sono sconti per quanto accaduto su un campo di calcio italiano.

Aggressione all'arbitro, sanzione durissima: fuori dal campionato e squalifiche a vita (Ansa) – Calciomercato.it

Nel comunicato con cui ha annunciato la sua decisione, il giudice sportivo parla di "violenza inaudita", racconta di quanto ha dovuto sopportare il direttore di gara, appena 19 anni, al termine di un match che vedeva coinvolte squadre Under 17. Si parla di Aggressione, calci e pugni inferti all'arbitro, di insulti, di un'auto danneggiata e della necessità delle forze dell'ordine per uscire dallo stadio e recarsi in ospedale dove gli è stata data una prognosi di sette giorni.

