Fondazione Fobap Anffas Stranieri con disabilità | i numeri sono in crescita

disabilità in terra straniera: una fragilità nella fragilità. Lo sanno bene operatori, docenti, associazioni, servizi comunali, che in questi ultimi anni hanno visto una crescita esponenziale di persone non cittadine italiane, soprattutto minori, con disabilità. "Lo vediamo nella nostra quotidianità – spiega Giorgio Grazioli, presidente Fobap Anffas – perché registriamo l'incremento di famiglie immigrate che si affacciano ai nostri servizi. Il background migratorio complica una situazione già di fragilità, per motivi linguistici, culturali, anche pratici, di orientamento tra i servizi". I dati presentati da Maria Elena Russo dell'ufficio statica del Comune di Brescia, elaborati appositamente per l'incontro promosso da Fobap Anffas al Mi.Ta di Fondazione Tassara su "Vivere la disabilità in terra straniera: una nuova storia bresciana", confermano la percezione degli operatori.

