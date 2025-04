Quotidiano.net - "Cantine più accoglienti. Ora si deve diversificare"

L’accoglienza in cantinamodularsi in base alle caratteristiche culturali e paesaggistiche di ogni territorio valorizzando le differenze delle varie aree italiane. È quanto emerge dall’indagine presentata a Vinitaly a cura del Ceseo (Centro Studi Enoturistici e Oleoturistici) dell’Università Lumsa, presieduto da Dario Stefàno e diretto da Donatella Cinelli Colombini per il Movimento turismo del vino (Mtv). Lo studio, coordinato da Antonello Maruotti (professore di Statistica Università Lumsa) su un campione delle oltre 700socie del Movimento, ha mostrato la crescita, per numero e tipologia, delle esperienze proposte dalleMtv accanto a quelle standard, come la visita guidata nei luoghi di produzione (proposta dal 95% del campione) e l’abbinamento con prodotti locali (87%).